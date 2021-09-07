Ресторатора і суддю "МайстерШеф" Ектора Хіменес-Браво "вітчихвостили" в Мережі за сміливу заяву

Так, 49-річний шеф-кухар з колумбійським корінням, який "осів" в Україні, вирішив поділитися своєю думкою, якою має бути ідеальна жінка. Відповідний пост Ектор зробив у себе в Instagram, супроводивши його фото особистого характеру, передає Politeka.net.

Тривалий час Хіменес-Браво приховував своє особисте життя, але нещодавно оголосив, що у нього є дівчина. У стрічці шеф-кухаря навіть стали повлятися фото з красунею, правда, повністю свою кохану жінку той не показує.

У підписі до фото, на якому вони з коханою лежали в ліжку, Ектор зізнався, що для нього в пріоритеті завжди буде його робота. Зате його дівчина повинна піклуватися про їх спільне благополуччя і при цьому ще встигати займатися собою, стежити за красою і підтримувати себе у формі.

Одкровення Ектора викликали багато суперечок у коментарях. Більшість українок негативно висловилися про життєве кредо судді "МайстерШеф":

"Занадто багато пафосних слів😏справжні чоловіки про таке не пишуть на весь світ, вони мовчки роблять свою жінку щасливою"

"І занадто багато вимог! Таке відчуття що жінці потрібно обміркувати кожне слово, кожен свій рух...😏Не хотілося б такого чоловіка поруч... жінка повинна бути сама собою!"

"Суцільне "я" і "мені". При цьому для чоловіка, як він пише на першому місці робота і бізнес. Мда... ну так воно і зрозуміло, чому у нього в 50 років ні сім'ї немає, ні дітей"

"Взагалі, цікавий підхід. "Я у своєї жінки повинен бути в пріоритеті, але у мене в пріоритеті буде робота і кар'єра і жінка повинна з цим змиритися" . 🤔 Щось мене коробить в цій ідеї"

"Я, мені, для мене! Це у вас ще дітей немає..."

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" засвітив кохану в ліжку і розповів про особисте: "Моя жінка повинна..."

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