Ірина Сопонару з "Жіночого кварталу" відчитала Євгенія Кошового через зайву вагу

Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару, як і Євген Кошовий, є зірками "Квартал 95". У новій мініатюрі, яку пара підготувала для шоу" Вечірній квартал", Євген та Ірина грали сімейну пару. Сопонару належало змусити Кошового зайнятися спортом, щоб скинути зайву вагу.

Ірина почала відразу використовувати серйозні аргументи: "Женя, якщо ти зараз не встанеш з ліжка і не займешся спортом, не схуднеш на 10 кілограм, то все, ніякої близькості. Доступ до тіла закритий".

Так як це не подіяло на Євгена, дівчина вирішила ще й забрати пульт від телевізора.

"Все ж нормально у мене", - сказав Кошовий у відповідь на загрозу.

"Не нормально, коли у лисого кличка товстий", - різко відповіла Ірина в суперечці.

Фанати відразу почали коментувати відео:

"Сопонару-вогонь", " а що у Сопонару з обличчям?", "Чоловікам страшно тільки, якщо жінка мовчить. Все інше не страшно. Я поки від своїх негативних кілограм не позбувся, у відносинах нічого не виходило.", "У мене зворотна ситуація, ніяк не можу змусити дівчину займатися спортом (".

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