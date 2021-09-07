Відома артистка Ірина Білик розповіла, який подарунок підготувала колишньому чоловікові Дмитру Коляденку на ювілей

Як передає Politeka.net, Ірина Білик є знаменитою українською артисткою. Вона відома не тільки як талановитий композитор і співачка, але також і подробицями з особистого життя. Красуня вже розлучилася з 5-им фактичним чоловіком - продюсером Асланом Ахмадовим. Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу співачка розповіла в інтерв'ю в програмі "Світьске життя" про свої стосунки з Дмитром Коляденко і про офіційне розлучення з Асланом Ахмадовим. Продюсер приїжджав близько місяця тому до Києва, і вони офіційно оформили розлучення. Вони залишилися в дружніх стосунках і нещодавно продюсер зняв кліп для співачки.

"Я зі своїми партнерами розхожуся завжди на тому етапі, коли ми залишаємося друзями, коли ми ще не встигли посваритися дуже сильно", - розповіла Ірина.

Також, артистка розкрила, який подарунок вона підготувала для свого колишнього чоловіка - Дмитра Коляденка. Як відомо, нещодавно у нього відбувся ювілей, йому виповнилося 50 років.

"Він зустрів його з сином і першою дружиною, а з коханою дружиною він зустрівся вже через два тижні. Ми вітали його у мене вдома. Я йому подарувала розкішні парфуми і також вазу. Він просив: "Іра, можеш мені подарувати вазу для квітів. Тому що квіти є, а вази немає. Подаруй таку кришталеву, як колись наші батьки збирали за часів Радянського Союзу". Так я знайшла йому дуже красиву вазу і він мені щотижня надсилає фото з квітами", - розповіла Ірина.

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