Схоже, екс-"Холостячці" Ксенії Мішиній почали набридати ігри, які вони затіяли з Олександром Еллертом, і вона дозволила розглянути прикрасу зблизька

Останнім часом в Мережі говорять про те, що Ксенія помирилася з Сашею. Парочка поки що не робить ніяких офіційних заяв. Тим часом, їх шанувальники знаходять все нові й нові факти, що вони знову разом. Спочатку їх засікли удвох в аеропорту (хоч Еллерт не з'являвся в курортних "сторіз" Мішиної з Кіпру), потім їх бачили разом на чужому весіллі (Ксенія навіть зловила букет нареченої), але найголовніше - у неї на безіменному пальці з'явилася каблучка, що не дає спокою публіці.

У нових "сторіз" у себе в Instagram актриса, нарешті, показала крупним планом цю прикрасу, в якій можна впізнати ту саму обручку, яку вони "створювали" разом з Еллертом, коли тільки-тільки починали відносини, передає Politeka.net.

Тоді Ксенія з Сашею замовили виготовлення каблучки з алмазом, вирощеним з їхньої крові. Вони здали свій біоматеріал і стали чекати результату. Через деякий час нетерплячі фанати поцікавилися, на якій стадії реалізація ідеї. На що Мішина опублікувала фото з каблучкою на безіменному пальці.

Очевидно, що це те ж сама прикраса. Залишається незрозумілим, чому "Холостячка" носить її після розставання - можливо, шанувальники мають рацію і вони з Еллертом дійсно знову разом.

"Я, як завжди, зі своїми улюбленими нігтиками... Подивіться, як гарненько, клас!", - прицмокнула Ксенія, хвалячись чи то манікюром, чи то, насправді, обручалкою.

Нагадаємо, Мішина на тлі чуток про примирення з Еллертом засвітила красиве кільце.

Як повідомляла Politeka, Еллерт "під градусом" Підігрів чутки про примирення з Мішиною.

Також Politeka писала, що "холостячка" Мішина розповіла про свої почуття на шоу "Україна має талант".