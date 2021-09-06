Стали відомі імена всіх учасників 11-го сезону популярного шоу "МастерШеф", серед них користувачі мережі помітили відомого хореографа

Як передає Politeka.net, нещодавно стартував новий 11-ий сезон популярного шоу "МастерШеф". Як повідомив головний суддя проєкту Ектор Хіменес-Браво в сезоні будуть унікальні учасники і для них будуть представлені нові конкурси. Зараз в мережі йде активне обговорення сезону.

Цього разу на сторінці шоу "МастерШеф" в Instagram опублікували новий пост. На фото - всі учасники прєекту. Серед них виявився популярний хореограф і співак Амадор Лопес.

Також, на акаунті розповіли про одне з нових завдань на проекті.

"У другому завдання любитель розділилися на 4 команди. На поверхнях перед кожній з вони стояти однаковий набір з 10 блюдо, захованих під баранчик. Учасник будуть піднімати поодинці баранця і весь команда належний розгадавши блюдо і відтворивши вона з використання більшість інгредієнт",- пишуть на сторінці.

Шанувальники шоу залишили під публікацією безліч коментарів з тим, за кого голосуватимуть в новому сезоні: "Амадор тут що забув?", "Поки не визначилися!Але симпатія до багатьох!!Подивимося далі!", "Амадор і Віталіна", "Сезон обіцяє бути цікавим, невже", "Амадор вже не знає куди б йому податися".

Раніше повідомлялося, Хіменес-Браво розкрив правду про учасників нового сезону "МастерШеф": "Вона поводиться як у школі..."

Також, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" засвітив кохану в ліжку і розповів про особисте: "Моя жінка повинна..."

Politeka розповідала, Хіменес-Браво зізнався в сильних почуттях до екс-учасниці і судді "Майстер Шеф": "Боже мій..."



