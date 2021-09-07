Українська телеведуча Леся Нікітюк заговорила про виховання дитини без батька

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк нещодавно анонсувала вихід кліпу своєї подружки. Красуня доповнила публікацію знімком, де сидить на троні з "Гри престолів".

"Примовляючи всіх до перегляду кліпу Лія Лі сьогодні о 19.00.

Ну будь ласка це для подружки важливо !!! Будь ласка подивіться люди добрі, щастя, здоров'я вам і вашим дітям

Якщо ти опинилася в такій же ситуації як моя подруга, вирішила виховувати дитину одна, або вже виховуєш, Поділися своєю історією і став незламати

Ти не одна така", - написала Леся.

Як виявилося, Нікітюк торкнулася для українок важливу тему. У коментарях жінки почали активно ділиться історіями:

"Я теж виховую дитину одна від самої вагітності, маю чудового сина і ні про що не шкодую!", "У мене давно було, сама була з 3 річним сином.. ну нічого, зараз йому вже 28 років розумний богатир", "Ось я той сама дитина, якій виріс без батька. І скажу вам слава Богу, що мамі вдалося втекти від абьюзера. Так, саме втекти, в самому прямому сенсі цього слова", " і мене мама виховувала і виховує в 33 роки. Я їй вдячна".

Нагадаємо, Нікітюк в незвичайному білому костюмі проговорилася про нове шоу з її участю

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