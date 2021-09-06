Українська співачка Настя Каменських показала, як почала новий тиждень
Як пише Politeka.net, Настя Каменських зараз відома українцям під псевдонімом NK. Красуня активно будує сольну кар'єру, випускаючи пісні, які стають відразу хітами. Красуня недавно повернулася з гастролей, але і не забуває вести блог в Instagram.
На новому фото Настя лежала на диванчику. Красуня була в шортиках і майці, а руками потягнулася до камери.
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Дай, щоб все вийшло", - написала Настя під фото.
Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Красуня", "Ну так, як же"," удачі тобі зайка, нехай всі мрії збуваються, цілі досягаються", " Ось моя! Ми будуємо будинок мрії в Іллінойсі, нехай у нас все вийде!", "Гарного тижня Настюша, люблю", " ви не тільки красиві, але і чарівні, якщо знаєте це, правильно?", "Доброго ранку пухляш!".
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