Український співак Олег Винник розповів про свої плани на майбутнє

Як пише Politeka.net, Олег Винник є популярним вітчизняним виконавцем. Красунчик бере активну участь в різних шоу на ТБ, не забуваючи гастролювати з концертами по Україні. Також Винник активно веде сторінку в Instagram, де ділиться своєю творчістю.

Винник опублікував нове відео. На кадрах Олег стояв біля вантажівок, звертаючись до українців. На вулиці вже було холодно, адже співак надів джинсову куртку.

"Західна Україна! Львів! Тільки одне місто і тільки один єдиний раз прозвучить програма»божевільна любов"! Тому запрошую всіх на свято музики. Беріть з собою своїх рідних, коханих, друзів! Чекаю сусідні міста", - написав Винник.

Фанати подивилися тисячі разів ролик і написали коментарі:

"Будуть і не тільки сусідні міста", "радісна новина не тільки для Львова", "щастя багато не буває !!! Львів чекає !!! До зустрічі на концерті !!!", "ТАТО бери маму , мама бери мене, я беру бабусю шуруем на концерт","Прилягу, ніби білий птах".

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