Катя Осадча, яка нещодавно втретє стала мамою, знялася для журналу Viva ще будучи вагітною

Як пише Politeka.net, 37-річна телеведуча Катя Осадча, яку всі знають завдяки телепрограмі про українських зірок "Світське життя", нещодавно народила третього сина від шоумена та телеведучого Юрія Горбунова. Пара виховує трьох синів – двох спільних та 19-річного сина Осадчої від першого шлюбу Іллю.

У своєму Instagram Осадча часто ділилася особистими світлинами під час вагітності. Телеведуча навіть наважилася знятися для обкладинки журналу Viva та оголила вагітний живіт. Знімок зробила відома фешн-фотограф Соня Плакидюк.

"Ця вагітність промайнула дуже швидко, а малюк вирішив народитися швидше за нове число @viva_ukraine_magazine , але на обкладинці і всередині надзвичайні світлини Соні Плакидюк. Я запам’ятаю свій особливий стан через ці фотографії", - написала Катя Осадча.

Натомість шанувальникам не сподобалася така відвертість телеведучої, про що вони і написали в коментарях.

"Ви дуже красива, але якщо чесно думала, що ви не будете оголяться, як інші. Або за це так багато платять, що не можна встояти", " Не очікувала від Каті такого відкритого знімка ... Дуже ШКОДА .... (((", " І до чого це .... це особисте, навіщо виставляти на показ))", " Здивована Вами, Катю! Неприємно вражена оголеним фото…Ви та, яка ховала синочка від камер, виставляєте напоказ вагітність…Шкода, що верх беруть гроші і популярність…на жаль!!!", - написали в мережі.

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Нагадаємо, що Осадча після пологів вразила змінами в зовнішності всього за тиждень: "Магія телебачення".

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