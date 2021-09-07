Співачка Slavia (Ярослава Притула), колишня дружина DZIDZIO (Михайла Хоми) готується до грандіозного шоу

А допомагає їй у цьому старий друг ще зі школи, а нині відомий український диригент Тарас Демчишин, який заради неї прителів з Японії.

Ярослава, яка тривалий час була в тіні екс-чоловіка і тільки рік тому почала свою сольну картеру, разом із Тарасом вже встигли дати кілька спільних концертів. Тепер вони готуються до великого шоу, яке відбудеться 4 листопада у філармонії.

Про це і про свої стосунки зі Slavia Демчишин розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Rostyslove Production, передає Politeka.net.

"Це буде балет і світлове шоу. Працюватимуть професіонали зі світлом, які співпрацювали з Кузьмою", - зазначив диригент.

Коли ведучий запитав Тараса, які у нього зараз стосунки зі шкільною подругою, той заусміхався та аж зашарівся.

"Чудово!", - коротко відповів диригент.

"Чи ходили ви вже в ресторан?", - продовжував допитуватися блогер.

"Іншим разом розповім...", - парирував Демчишин, який не захотів підтвердити або спростувати чутки про роман зі Slavia, вибравши тактику - до останнього тримати інтригу.

Відзначимо, відносини Ярослави з Дзідзьо тривали близько двадцяти років. Причиною розриву, за словами співачки, стала неувага з боку чоловіка, більш того, вона не отримала від нього тієї підтримки, на яку розраховувала, починаючи власну кар'єру. Також ходили чутки про романтичний зв'язок Михайла зі співачкою Олею Цибульською.

Нагадаємо, що розлучений Дзідзьо публічно заговорив про почуття, екс-дружина Славія не змовчала: "Моя любов...»

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