Українська співачка Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, розповіла про партнера по "танцям з зірками"

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька вирішила стати учасницею нового сезону"Танці з зірками". У першому ж виступі Зарицька Юрій Мєшков отримали багато компліментів від суддів, набравши 16 балів за підсумком виступу. В Instagram Олександра розповіла, що відчуває до свого партнера.

"Ніколи не говори ніколи". Люблю цей вислів. Погодившись на @ tanci1plus1 я сильно ризикувала, розуміючи, що це буде важкий період в моєму житті і мені знадобиться багато сил і терпіння для нього. І у мене є дуже важлива місія, про яку ви будете дізнаватися більше і більше під час проекту. Я буду намагатися далі так сильно, як ніколи. Вчора я відчула, що є частиною чогось магічного, а ще відчула абсолютно нові емоції і почуття, раніше яких я не відчувала ніколи. А ще, я зрозуміла, що мені так сильно пощастило з партнером", - написав Олександра.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Засяяла Зірочка", "виступ крутий, Саш ти молодець ми з тобою", "Ви чарівна, споглядала по вашому танцем на одному диханні", "я вас, особливу повагу партнеру він вас дуже доповнює і мені здається окрилює".

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