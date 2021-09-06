Відома турецька актриса німецького походження Мерьям Узерлі з "Величного століття" стала послом міжнародної премії

Як передає Politeka.net, Мерьям Узерлі є популярною турецькою актрисою. Вона здобула популярність завдяки ролі Хюррем-султан в серилі "Величне століття". Дівчина активно веде соціальні мережі і радує передплатників новим контентом.

На цей раз актриса поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На знімках Мерьям сидить на сцені під час конференції перед премією Asian World TV Series Award, яка відбудеться в Стамбулі в 2022-му році. Також, актриса розповіла, що конференція пройшла в Киргизстані, де її тепло прийняли.

"Після того, як я була головою журі Всесвітнього азіатського кінофестивалю AWFF в Лос-Анджелесі в 2019 році, для мене велика честь оголосити про те, що я стала послом премії Asian World TV Series Award, яка відбудеться в Стамбулі в травні 2022 року. У конкурсі візьмуть участь представники понад 40 країн, переможців нагородить міжнародне журі. Ми будемо вітати і приймати міжнародних знаменитостей, продюсерів, режисерів і режисерів в Стамбулі, де відбудеться перша версія церемонії нагородження.

Спасибі за неймовірно теплий прийом в цій дивно красивій країні Киргизстан"

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