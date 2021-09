Відома актриса і гумористка з "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару похвалилася видом в новому вбранні

Як передає Politeka.net, Ірина Спонару є відомою українською гумористкою і актрисою. Вона прославилася завдяки шоу "Жіночий квартал". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками новим контентом.

Цього разу Ірина Сопонару поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На знімку актриса позує в напівпрозорій мереживній сукні, яка відкриває вид на ідеальну фігуру Ірини. Також свій образ вона доповнила чорним піджаком і туфлями червоного кольору на підборах.

"Me, myself and I... на фото три мене, а на мені костюм, який з великою любов'ю зробили для мене. У ані приголомшливий підхід до роботи, вона бачить і любить красу, кожен клієнт для неї особливий. А ще там є чудова опція, на примірку можна приїхати, або можна щоб Примірка приїхала до тебе, чи це не мета бажана?)) Дякую за можливість відчути себе особливою", - розповіла Ірина Сопонару.

Шанувальники засипали актрису комліментами: "Яка ж вона краса", "Неймовірний красуня дуже добре довге біле волосся круто крутий блондинка", "Цікаві панчохи!".

