Известная актриса и юмористка из "Женского квартала" Ирина Сопонару похвасталась видом в новом наряде

Как передает Politeka.net, Ирина Спонару является известной украинской юмористкой и актрисой. Она прославилась благодаря шоу "Женский квартал". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками новым контентом.

На этот раз Ирина Сопонару поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На снимке актриса позирует в полупрозрачном кружевном платье, которое открывает вид на идеальную фигуру Ирины. Также свой образ она дополнила черным пиджаком и туфлями красного цвета на каблуках.

"Me, myself and I… На фото три меня, а на мне костюм, который с большой любовью сделали для меня. У Ани потрясающий подход к работе, она видит и любит красоту, каждый клиент для нее особенный. А еще там есть замечательная опция, на примерку можно приехать, либо можно чтоб примерка приехала к тебе, это ли не цель желанная?)) Спасибо за возможность почувствовать себя особенной", - рассказала Ирина Сопонару.

Поклонники засыпали актрису комлиментами: "Какая же она красота", "Невероятная красавица очень хорошее длинные белые волосы круто крутая блондинка", "Интересные чулки!".

