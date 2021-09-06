Молода дружина Венсана Касселя Тіна Кунаки показала розкішний образ на радість фанатам

Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі вийшла заміж за французького актора в 2017 році. Дівчина є успішною моделлю, і хоч не так давно народила акторові дочку, яку назвали Амазоні, продовжує бере участь в зйомках. А днями Тіна вирушила на Венеціанський кінофестиваль, де була присутня і колишня Касселя - Моніка Беллуччії. Не забуває Кунакі ОІ про Instagram, де ділиться всім цікавим.

На нових кадрах Тіна позувала в сукні з вирізом і відкритою спиною. Красуня опублікувала кілька фотографій, демонструючи своє молоде тіло. На іншому сторіс красуня нагнулася, вражаючи розкішними формами і яскравим мейкапом.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів для взаємодії з автором публікації.

Нагадаємо, Молода дружина Венсана Касселя слідом за Монікою Беллуччі заблищала на Венеціанському кінофестивалі

А ще Politeka повідомляла, що молода дружина Венсана Касселя поніжилася біля басейну в мініатюрному бікіні

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