Молода дружина Венсана Касселя Тіна Кунаки показала розкішний образ на радість фанатам
Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі вийшла заміж за французького актора в 2017 році. Дівчина є успішною моделлю, і хоч не так давно народила акторові дочку, яку назвали Амазоні, продовжує бере участь в зйомках. А днями Тіна вирушила на Венеціанський кінофестиваль, де була присутня і колишня Касселя - Моніка Беллуччії. Не забуває Кунакі ОІ про Instagram, де ділиться всім цікавим.
На нових кадрах Тіна позувала в сукні з вирізом і відкритою спиною. Красуня опублікувала кілька фотографій, демонструючи своє молоде тіло. На іншому сторіс красуня нагнулася, вражаючи розкішними формами і яскравим мейкапом.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів для взаємодії з автором публікації.
Нагадаємо, Молода дружина Венсана Касселя слідом за Монікою Беллуччі заблищала на Венеціанському кінофестивалі
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