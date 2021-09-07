Модель Єлизавета Ястремська показала себе, розповівши про невдачу на початку нового тижня
Як пише Politeka.net, Єлизавета перемогла на вітчизняному конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2020", а також брала участь на міжнародному конкурсі. Красуня при цьому є не тільки моделлю, але і дизайнером, створивши бренд власного одягу. Не забуває Ястремська і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
Цього разу Єлизавета здалася в спортивному топіку, а волосся залишила розпущеним. Красуня зробила селфі, показавши свою фігурку на великому плані.
"Так втомилася вчора після навчання, що проспала сьогодні тренування з тренером на 10", - розповіла про ранкову проблему Ястремська.
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"В черговий раз переконуюся, що раніше 12 мені краще нічого не планувати", - підсумувала Єлизавета.
Фанати не змогли написати дівчині компліменти, так як знімок був в сторіс Instagram.
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