Актриса і гумористка з "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна покрасувалася перед камерою і звернулася до українців

Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна є популярною актрисою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Жіночий квартал". Також дівчина брала участь в безлічі гумористичних проектів, де показала себе як хорошу гумористку. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз Катерина опублікувала нову серію фотографій на своїй сторінці в Instagram. На знімках щаслива актриса позує на камеру і зачаровує посмішкою. На ній мікро-топ бежевого кольору, на який одягнена джинсова сорочка. Також дівчина трохи змінила свій звичний образ, додавши блакитну пасмо на білому волоссі.

"Посміхайтеся друзі!

Адже це наша головна зброя!



До речі, вже в цей чт на Новому каналі о 19:00 вийде випуск «Хто Зверху» !

Не пропустіть", - розповіла актриса "Жіночого кварталу".

Шанувальники засипали дівчину приємними словами: "Красуня", "Посмішка це сила, а твоя посмішка надихає інших".

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