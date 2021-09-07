Півфіналістка "Голосу країни" співачка Міла Нітіч виконала, нарешті, свою мрію

Так, 30-річна зірка поділилася з публікою важливою подією в житті. У цей хвилюючий момент мама Міли була поруч з нею. Відповідні кадри артистка опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Справа в тому, що Нітіч придбала свою першу квартиру. Емоції переповнювали співачку: "Привіт, друзі! Повинна вам сказати про визначний день в моєму житті, тому що сьогодні я отримала ключі від власної квартири. Я до цього йшла довгих два роки! Але нарешті вона моя!".

Житло співачки знаходиться в Ірпені, в 25 км від Києва. Багатоповерховий будинок виконаний з цегли і блоків коричневого, сірого і чорного кольорів.

Зірка буквально стрибала від щастя, стоячи на терасі. Самі апартаменти Міла не показує, мабуть, ще йде ремонт, а ось розкішним видом на потопаюче в зелені місто, вже встигла похвалитися.

"У мене, друзі, дуже красивий краєвид! А ще тут нереально красивий захід сонця. А ось це моя тераса. Щастю немає меж!", - поділилася зірка.

До речі, ненавмисно в кадр потрапила мама артистки, яка намагалася "втекти" з шампанським і келихом від камери.

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