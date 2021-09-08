Дружина гумориста Юрія Ткача розповіла шанувальникам про перший тиждень їхньої дочки у школі
Як пише Politeka.net, відомий український гуморист, актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач разом із дружиною Вікторією виховують дочку Лізу. Цього року дівчинці виповнилося шість років і вона пішла у перший клас. Зауважимо, що разом із дочкою Ткача буде вчиться менша дочка Євгенія Кошового – Серафима. Обидві сімейні пари обрали навчальний заклад "KYIV INNOVATION SCHOOL", який знаходиться у Дніпровському районі.
У своєму Instagram Вікторія Ткач опублікувала фото з дочкою та підбила підсумки її першого тижня у школі. За словами жінки, Лізі у школі все подобається, однак дівчинка ще не звикла так рано вставати. До того ж, після занять дочка Ткача відвідує різні гуртки.
"Лізі все дуже подобається !!! І вчителі, і клас (головне, що в складі класу є улюблена подруга😅) ...Єдиний момент, який бентежить Лізі максимально - це ранній підйом !!!", - написала Вікторія Ткач.
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"От з раннім підйомом в усіх біда😅❤️", "У нас та ж проблема ... вранці проснутися 😂😂", "У вас дочка позитивчик, вона скоро всіх построє в класі 🔥🔥🔥👏👏👏👏", " Ви класні .. 👏👏🔥🔥❤️", - написали шанувальники.
Рaніше Politeka писaлa, що зірка "Квартал 95" Ткач застав дружину в ліжку не одну: "Це істерика".
Нагадаємо, що чоловік Дорофєєвої Дантес познущався над Кошовим і Ткачем з "Квартал 95": "Я дивлюся на вас...".
A ще Politeka повідомлялa, що Євген Кошовий і Юрій Ткач зазнали фіаско на сцені Квартал 95: "Зовсім не весело".