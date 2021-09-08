Актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина заговорила з українцями про мрії

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостячка". Нещодавно стала однією з суддів шоу "Україна має талант". Актриса активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз актриса опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Ксенія позує на камеру відвівши погляд убік. На ній сірий светр з прорізами.

"Нещодавно я розповіла свою історію про те, як Всесвіт зробила мені подарунок. Пам'ятайте, я побачила уггі, які мені дуже сподобалися, але в магазині не було розміру, я знайшла їх в Інтернеті, запросила наявність і хлопці просто захотіли мені їх подарувати. Я не просила їх, не питала, я цілком можу оплатити собі таку покупку. Просто їм захотілося, а значить Всесвіту захотілося віддячити мене.

⠀

Перш ніж я напишу основну думку, зараз відстежите, що відчуваєте з приводу цієї історії?

⠀

Саме те, що ви відчули зараз або заважає вам стати багатшими і успішнішими, або допомагає. Как?! Давайте розберемося.

⠀

Я вирішила написати цей пост, тому що багато писали мені: ага, тільки вам так щастить. Звичайно, ви ж відома ! Ага, це реклама! І т. д.

⠀

Скільки недовіри, навіть невіри в чудеса я там прочитала! Милі мої, кожен з нас може так, просто повірте. Потрібно нарешті визнати, що ви-цінність, а не той, хто відоміший або багатший вас. Ваше життя приголомшливе, якщо ви такий готові її побачити. Просто відкрийте своє серце для чудес і вони трапляться. Будьте на високих вібраціях любові радості і віри! Мрійте! Маніфестуйте бажання і все вийде! Я пропоную вам в коментарях дозволити собі бажати і дозволити собі думка про те, що ви гідні самих своїх амбітних бажань. І нехай я не фея, не чарівниця, але все про що я мріяла досить часто збувалося:)) Так що тут простір заряджено моєю енергією!"