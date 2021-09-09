Зірка телеканалу "1+1" і популярна телеведуча Марічка Падалко заговорила про відхід

Як передає Politeka.net, Марічка Падалко є відомою українською журналісткою та ведучою. Вона працює на телеканалі "1+1" з 2002-го року, і з 2006-го року є ведучою "ТСН". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз телеведуча опублікувала кілька фото на своїй сторінці в Instagram. Дівчина вирішила поспілкуватися з шанувальниками і відповісти на їхні запитання. Як відомо, Марічка Падалко працює на телеканалі "1+1" майже 20 років. Її запитали про те, чи не було за цей час у неї бажання піти з телеканалу.

"Був. На поки не існуючий телеканал CNN.Ukraine. Серед вітчизняних телеканалів краще "плюсів " немає", розповіла Марічка Падалко.

Як відомо, журналістці 45 років. Вона славиться своєю моложавою зовнішністю, і шанувальники запитали про її особистий секрет краси.

"Та які секрети? Якщо ви-моя прихильниця, то все про мене знаєте - здорові звички, генетика, напевно, а часто настрій допомагає створювати ілюзію "добре виглядати". Уколи не колю, нічого не "коригую". Після 50-ти подивимося.", відповіла Марічка Падалко.

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