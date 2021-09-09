Звезда телеканала "1+1" и популярная телеведущая Маричка Падалко заговорила об уходе

Как передает Politeka.net, Маричка Падалко является известной украинской журналисткой и ведущей. Она работает на телеканале "1+1" с 2002-го года, и с 2006-го года является ведущей "ТСН". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз телеведущая опубликовала несколько фото на своей странице в Инстаграм. Девушка решила пообщаться с поклонниками и ответить на их вопросы. Как известно, Маричка Падалко работает на телеканале "1+1" почти 20 лет. Её спросили о том, не было ли за это время у неё желания уйти с телеканала.

"Было. На пока не существующий телеканал CNN.Ukraine. Среди отечественных телеканалов лучше "плюсов" нет", рассказала Маричка Падалко.

Как известно, журналистке 45 лет. Она славится своей моложавой внешностью, и поклонники спросили про её личный секрет красоты.

"Та какие секреты? Если вы - моя поклонница, то всё про меня знаете - здоровые привычки, генетика, наверное, а часто настроение помогает создавать иллюзию "хорошо выглядеть". Уколы не колю, ничего не "корректирую". После 50-ти посмотрим.", ответила Маричка Падалко.

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