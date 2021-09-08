Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес на превью-кадрах з нової фотосесії блиснула пресом

Артистка щороку вражає публіку квітучим і моложавим виглядом, причому, щоб показати свою фігуру в кращому світлі, вона навіть влаштовує показові фотосесії. Не так давно Дженніфер Лопес також влаштувала зйомку в дизайнерських костюмах.

Серед них був і образ з топіком і спідницею в одному і тому ж кольорі. Завдяки відкритості верхньої частини одягу зірка показала, наскільки добре вона підтягнула прес за літо і нітрохи не послабила планку.

Яскравий макіяж і розпущене волосся надали Лопес ще більше грайливості.

Користувачі мережі відреагували:

"Показує найкращий прес у світі 😏; мені іноді здається, що це блеф!!; найпрекрасніша для цього світу👏 😍; Я хочу, щоб коли - небудь ми могли побачити її наживо; це правда дуже красиво; Все чудово. Обличчя, тіло, живіт/прес!"- пишуть шанувальники.

Як можна помітити, навіть без фільтрів Лопес не тільки виглядає молодо, але ще і захоплює ідеальною шкірою без зморшок, западин і тьмяності.

Навіть на ранковому фото в ліжку Дженніфер виглядала дуже природно, тому і підкорила мережу таким чином.

Раніше для шанувальників Лопес помітила, що вона дуже піклується про себе – це і є її секрет догляду за собою: "до 25 років у тебе обличчя, яке тобі подарував Бог, а після – обличчя, яке ти заслужила".

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