Учасниця шоу "Танці з зірками" і відома артистка Джамала заговорила про секрети краси

Як передає Politeka.net, Джамала є популярною українською артисткою. Також вона проявила себе як актриса. Вона отримала всесвітню популярність після перемоги на міжнародному конкурсі Євробачення. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram нову серію фото. На кадрах співачка в неоново-жовтій сукні, в якій відмінно видно її підтягнуту фігуру.

"В ефірі рубрика " б'юті-шмуті»

По-перше, хочу сказати, що я не дуже послідовна в своїй рутині, адже часто Міняю умивалки, крему. У мене навіть немає фаворитів. Повний хаос. По-друге, після процедур я завжди лечу в кадр, на сцену, на важливу зустріч, тому, на щастя або на жаль, у мене немає часу на довге відновлення шкіри.

Але все ж деякі мастхев у мене є:

Умивання. Я завжди тонізує шкіру обличчя вранці і ретельно очищаю після косметики.

Хоча б раз в 2 тижні роблю салонні процедури.

Dermadrop - "холодний" масаж. Відчуття, ніби зима не просто близько, а прямо на моєму обличчі. Процедура не вимагає уколів, не залишай слідів, тільки приємне відчуття і класний стан шкіри.

БМС - це особливий вид гімнастики зі стимулятором для м'язів обличчя і шиї. Крута штука, рекомендую.

Тайський масаж для тіла. Це те, що розслабляє після важливих виступів, виснажливих танцювальних тренувань і напружених репетицій.

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Здається, все. Якщо залишилися питання-велкам в коментарі", поділилася порадами співачка.

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