Український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач разом дружиною, блогеркою Вікторією, емоційно реагують на навчання дочки

Вікторія з чоловіком відправили в цьому році свою дочку в перший клас, що стало для них новим етапом в житті і тепер їм доводиться звикати до іншого графіку. Поділитися емоціями з приводу змін дружина коміка вирішила у себе на сторінці в Instagram.

"Знаєте, кажуть, що для дитини то трьох років мама це як частина його! В прямому сенсі! Частина його тіла .. як рука, нога, серце... адже після 9-ти місяців життя як один організм, дитина пам'ятає навіть ритм биття серця мами ..❤️ Це зв'язок, який проходить через все життя..

І ось про що я думала, «піде моя крихта в школу, у мене буде багато вільного часу, зможу зайнятися питаннями, які так довго відкладала...» А зараз я розумію, що я як трирічна дитина, у якого забрали його частину... і розумію, що я дійсно знаю ритм биття її сердечка» - висловилася дружина Ткача.

Вона також додала, що тепер їй доведеться, як і дитині, адаптуватися до нової сходинки в житті і прийняти той факт, що вона вже доросла дівчинка, у якої почався новий життєвий етап.

Відзначимо, зараз дівчинка навчається в Київській школі, а її однокласницею стала Серафима - дочка колеги Юрія Євгена Кошового і дизайнера Ксенії. У своєму Instagram Вікторія розповідає про шкільне життя дочки.

"Перед першим уроком ми вже встигли побувати в лікарні, у лікаря нашого прекрасного. Ліза сказала, що у неї дико болить животик", - поділилася дружина Ткача.

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