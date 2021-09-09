Відома актриса Ірина Сопонару показала незвичайне фото в соцмережі і стривожила фанатів

Як повідомляє Politeka.net, відома гумористична актриса і зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня здивувала новим фото і навіть схвилювала фанатів своїм виглядом.

На фотографії Іра відображена в цікавій локації, мабуть, знімок був зроблений в похмурий день або в сутінках. Перед камерою актриса з'явилася в довгій чорній сукні з відкритим верхом і босими ногами. Дівчина присіла на землю, обняла себе і з сумом дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Сопонару написала: "Ви маєте право відчувати що завгодно, коли завгодно і як завгодно довго. Немає неправильних, некрасивих або недоречних почуттів. Вони всі - ваша правда. Так що ж ви відчуваєте, дивлячись на це фото?". Користувачі тут же почали коментувати знімок: "Чудова!", "Красиво", "Відчуваю якийсь смуток", "Круте фото", "Відчуваю, що весь світ може вміститися в одному погляді", "Ти десь там", "Обійняти", "Ці почуття не можна описати словами", "Втома!", "Одне питання, Чого ти там сидиш?", "Відчуваю красу".

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