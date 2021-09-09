Известная актриса Ирина Сопонару показала необычное фото в соцсети и встревожила фанатов
Как сообщает Politeka.net, известная юмористическая актриса и звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка удивила новым фото и даже взволновала фанатов своим видом.
На фотографии Ира запечатлена в интересной локации, видимо снимок был сделан в хмурый день или в сумерках. Перед камерой актриса появилась в длинном черном платье с открытым верхом и босыми ногами. Девушка присела на землю, обняла себя и с грустью смотрит в объектив.
Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."
Автобус с хасидами разбился на украинской трассе, выжили не все: фото с места событий
Лесю Никитюк атаковали на концерте российской группы в Киеве: "Пошла вон отсюда"
Гвоздева назвала главных неудачников первого эфира "Танців з зірками": "Melovin, Фагот и..."
Ужесточение карантина, к чему готовиться с 13 сентября: «Украина перейдет в…»
В подписи к фотографии Сопонару написала: "Вы имеете право чувствовать что угодно, когда угодно и как угодно долго. Нет неправильных, некрасивых или неуместных чувств. Они все – ваша правда. Так что же Вы чувствуете, глядя на это фото?". Пользователи тут же принялись комментировать снимок: "Восхитительная!", "Красиво", "Чувствую какую-то грусть", "Крутое фото", "Чувствую, что весь мир может уместиться в одном взгляде", "Ты где-то там", "Обнять", "Эти чувства нельзя описать словами", "Усталость!", "Один вопрос, чего ты там сидишь?", "Чувствую красоту".
Напомним, Сопонару из "Женского квартала" пристыдила Кошевого на всю страну: "Ненормально, когда у лысого кличка...".
Как сообщала Politeka, Блондинка из "Женского квартала" Сопонару в прозрачной кружевной юбке засветила фигуру: "А еще там есть...".
Также Politeka писала, что Блондинку из "Женского квартала" в пижаме засекли в спальне с Кошевым: "Как...".