Известная актриса Ирина Сопонару показала необычное фото в соцсети и встревожила фанатов

Как сообщает Politeka.net, известная юмористическая актриса и звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка удивила новым фото и даже взволновала фанатов своим видом.

На фотографии Ира запечатлена в интересной локации, видимо снимок был сделан в хмурый день или в сумерках. Перед камерой актриса появилась в длинном черном платье с открытым верхом и босыми ногами. Девушка присела на землю, обняла себя и с грустью смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Сопонару написала: "Вы имеете право чувствовать что угодно, когда угодно и как угодно долго. Нет неправильных, некрасивых или неуместных чувств. Они все – ваша правда. Так что же Вы чувствуете, глядя на это фото?". Пользователи тут же принялись комментировать снимок: "Восхитительная!", "Красиво", "Чувствую какую-то грусть", "Крутое фото", "Чувствую, что весь мир может уместиться в одном взгляде", "Ты где-то там", "Обнять", "Эти чувства нельзя описать словами", "Усталость!", "Один вопрос, чего ты там сидишь?", "Чувствую красоту".

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