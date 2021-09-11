Співак Віталій Козловський заінтригував шанувальників несподіваним одкровенням
36-річний артист залишився під враженням, побувавши в Музеї Михайла Булгакова в Києві. Відповідні кадри Віталій опублікував у своєму новому пості в Instagram, пише Politeka.net.
Козловський зізнався, що з цим письменником пов'язані певні моменти в його житті, причому, які мали на нього великий вплив. Співак назвав це містикою, поцікавившись у підписників, чи відбувалися з ними подібні ситуації.
"Відвідати Будинок-музей М. Булгакова✅ З романом "Майстер і Маргарита" у мене пов'язані містичні історії. Двічі намагався читати його і двічі відбувалися великі потрясіння, які мали серйозний вплив на все моє життя... Книгу я досі не дочитав, тому, містика при наступному читанні може повернутися!? У кого з вас було щось подібне??? PS Музей раджу відвідати!!!", - розговорився Козловський.
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Публіка кинулася коментувати:
"Екранізацію дивилася, книгу читала. А ось в музеї не була. Дуже цікаво... Треба буде відвідати. Дякую за такі атмосферні фотографії"
"Обожнюю книги! Майстер і Маргарита дійсно якийсь містичний твір!"
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