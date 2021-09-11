Переможниця одного із сезонів популярного шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла про важкий період життя

Як пише Politeka.net, зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком відома 33-річна хореографиня Ілона Гвоздьова прожила в шлюбі щасливих сім років. Пара виховує 6-річну доньку Валерію та маленького сина Домініка, який народився в жовтні минулого року.

У своєму Instagram переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова ділиться подробицями особистого життя та розповідає, як росте маленький Домінік. Цього разу жінка розповіла про непростий період, який вона зараз переживає. У маленького хлопчика почали різатися зуби. Гвоздьова каже, що у 6-річної Валерії цей процес пройшов майже безболісно, а от із сином доведеться помучитися.

"Зараз у нас гострий період прорізування зубів і це КОШМАР. Якщо у Рії зубки виросли практично безсимптомно, то Домінік вирішив за двох зробити мамі свято і максимально наситив цей період всілякими спецефектами (розлад шлунково-кишкового тракту, температура, кашель, соплі, кусання, безсонні ночі, крики і плач)", - розповідає Гвозьова.

Також хореографиня звернулася до шанувальників та спитала, як їхні діти пережили цей складний період. Підписники Гвозьової дали їй декілька порад.

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