Українська співачка Надя Мейхер, яка брала участь у популярному гурті "Віа Гра", поділилася з шанувальниками новим фото

Як пише Politeka.net, 39-річна Надя Мейхер прославилася після того, як у 2000 році стала солісткою популярної групи "ВІА Гра". Співачка довго виступала у складі гурту під псевдонімом Надія Грановська, а у 2011 році зайнялася сольною творчістю. Окрім музики, Мейхер займається дизайнерством та випускає власний одяг, у якому часто ходить сама.

У своєму Instagram Надія Мейхер часто ділиться з шанувальниками цікавим контентом. Цього разу співачка показа новий лук із власної колекції одягу.

"Вільна, як повітря…", - написала жінка.

На фото Мейхер позувала у напівпрозорому топі, який ледь прикрив грудну клітку, та довгій чорній спідниці із розрізом. Образ Надя доповнила стильною сорочкою оверсайз.

"Ви як завжди прекрасні ... 👏👏👏", "Надя 😍😍😍❤️👏👏👏🔥", - написали фанати.

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