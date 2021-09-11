Українська співачка Надя Мейхер, яка брала участь у популярному гурті "Віа Гра", поділилася з шанувальниками новим фото
Як пише Politeka.net, 39-річна Надя Мейхер прославилася після того, як у 2000 році стала солісткою популярної групи "ВІА Гра". Співачка довго виступала у складі гурту під псевдонімом Надія Грановська, а у 2011 році зайнялася сольною творчістю. Окрім музики, Мейхер займається дизайнерством та випускає власний одяг, у якому часто ходить сама.
У своєму Instagram Надія Мейхер часто ділиться з шанувальниками цікавим контентом. Цього разу співачка показа новий лук із власної колекції одягу.
"Вільна, як повітря…", - написала жінка.
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На фото Мейхер позувала у напівпрозорому топі, який ледь прикрив грудну клітку, та довгій чорній спідниці із розрізом. Образ Надя доповнила стильною сорочкою оверсайз.
"Ви як завжди прекрасні ... 👏👏👏", "Надя 😍😍😍❤️👏👏👏🔥", - написали фанати.
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