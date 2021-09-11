Відома українська співачка Ольга Полякова святкує річницю весілля з чоловіком

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Співачка почала свою кар'єру ще в 2000-му році, коли анонсувала свій перший альбом "Приходь до мене". Артистка активно веде соціальні мережі і показує шанувальникам моменти з життя.

Цього разу Ольга поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка сидить в кафе в Іспанії разом з дівчиною, яку назвала своєю "сестрою".

"Як же добре ти мене кружляєш...Краще за всіх там когось", - сміючись сказала співачка.

Також, співачка показала фото зі своїм чоловіком. Як відомо, артистка одружена з успішним бізнесменом Вадимом Поляковим. Сьогодні вони святкують річницю 17 років з весілля. Познайомилися вони на корпоративі на честь його дня народження, де Ольга виступала як співачка. Вадим старше артистки на 15 років. Також у подружжя є дві дочки: 16-річна Маша і 10-річна Аліса.

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