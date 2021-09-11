Сестра української співачки Світлани Лободи Ксенія показала себе і красеня-чоловіка

Як пише Politela.net, Ксенія молодша від Світлани на 9 років. Красуня не так давно навіть бачилася із зірковою сестрою, коли та приїжджала з концертом до Одеси. Ксенія веде Instagram, де ділиться з шанувальниками особистими знімками, показує сестру, а також свого красеня чоловіка.

Цей раз не став винятком, адже Ксенія показала нове фото, на якому була в короткій сукні. Красуня стояла на підборах поруч з чоловіком. Лобода опублікувала кілька фото, показавши сімейну ідилію.

"Сім'я-це місце, в якій, як в дитячій грі, сказавши: «чур, я в будиночку», можна сховатися від найстрашніших бід і проблем. Де тебе люблять таким, який ти є і не за щось, а просто люблять", - написала Ксюша під публікацією.

Світлана Лобода вирішила прокоментувати публікацію, поставивши смайлик у вигляді червоного сердечка.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Як красиво", "вогонь".

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