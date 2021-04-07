Младшая сестра известной певицы Светланы Лободы Ксения показала своего любимого мужа

Как передает Politeka.net, Ксении Лободе 29 лет. Она очень близка со своей сестрой, но строить карьеру артистки не стала. Вместо этого, девушка успешно вышла замуж за украинского бизнесмена Артема Аурсалиди.

Судя по Инстаграм Ксении, парочка много времени проводит вместе и часто путешествует. В этот раз они неожиданно посетили Свято-Успенскую Святогорскую Лавру, для похода в которую Лобода покрыла голову синим платком. На фото девушка крепко прижалась к мужу и смотрела на него влюбленными глазами.

«Волшебное место», - подписала фото Ксения.

В комментариях подписчики девушки стали делать ей комплименты и высказывать свой восторг по поводу этого места.

«Даааа!!! С особой атмосферой», «Храни вас Бог», «Обожаю это место. 7 лет уже там не была( Павлины за лаврой живут ещё?», «Святое место», «Очень люблю Святогорск», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ксения засветилась на отдыхе в ОАЭ. Красотка надела красное бикини и позировала на фоне белоснежного песка и голубой воды. Стоит отметить, что у младшей сестры фигурка ничуть не хуже, чем у звездной певицы.

Напомним, что младшая сестра Лободы свела с ума праздничным образом в полупрозрачном платье: «Шикарная».

Как сообщала Politeka, младшая сестра Лободы в мини-бикини показала, чем ее наградила природа: "У всего есть своя красота".

Также Politeka писала, что младшая сестра Лободы прильнула к любимому на пляже и показала свою страсть: «Огонь, видно, что…».