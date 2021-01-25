Сестра відомої співачки Світлани Лободи, Ксенія, порадувала кадрами поруч з коханим

Дівчина полонила вигинами в бікіні на нових фото в Instagram, повідомляє Politeka.net.

"Не чекай особливих моментів, створюй їх❤" - підписала кадри дівчина, на котрих засвітила свою спокусливу фігуру.

На опублікованих знімках Ксенія Лобода позує з коханим під час відпочинку на пляжі в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Ксенія пригорнула до чоловіка і розпливлася в усмішці. Дівчина позує в червоному купальнику в чорній напівпрозорій накидці, яка ефектно розвивається на вітрі.

Волосся Ксенія зібрала. Образ вона доповнила сережками-кільцями, окулярами і манікюром під колір купальника.

Її обранець позує в чорних шортах і сонцезахисних окулярах.

Пара ніжно обіймається, демонструючи свої почуття.

Фотографії пари захопили користувачів мережі. У коментарях пишуть, що любов відчувається навіть на знімках.

"Які красиві«," красива пара! Видно що любите один одного",» вогонь", - пишуть в коментарях.

Раніше з Ксенією в ОАЕ була і Світлана Лобода, але вона вже покинула сонячну країну і відправилася працювати.

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