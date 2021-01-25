Сестра известной певицы Светланы Лободы, Ксения, порадовала кадрами рядом с возлюбленным
Девушка пленила изгибами в бикини на новых фото в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
«Не жди особенных моментов, создавай их❤» - подписала кадры девушка, на которіх засветила свою соблазнительную фигуру.
На опубликованных снимках Ксения Лобода позирует с возлюбленным во время отдыха на пляже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Ксения прильнула к мужчине и расплылась в улыбке. Девушка позирует в красном купальнике в черной полупрозрачной накидке, которая эффектно развивается на ветру.
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Волосы Ксения собрала. Образ она дополнила серьгами-кольцами, очками и маникюром под цвет купальника.
Ее избранник позирует в черных шортах и солнцезащитных очках.
Пара нежно обнимается, демонстрируя свои чувства.
Фотографии пары восхитили пользователей Сети. В комментариях пишут, что любовь чувствуется даже на снимках.
«Какие красивые», «Красивая пара! Видно что любите друг друга», «Огонь», - пишут в комментариях.
Ранее с Ксенией в ОАЭ была и Светлана Лобода, но она уже покинула солнечную страну и отправилась работать.
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