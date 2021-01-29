Сестра відомої української співачки Світлани Лободи Ксенія продовжує радувати сонячними кадрами
На фото Ксенія показала себе в прозорій накидці і бікіні. Лобода гуляла по пляжу і хвалилася бездоганним виглядом. Красуня була босою. а на одному з фото зайшла трохи у воду. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"У всього є своя краса, але не кожен може її побачити...",- написала Ксенія під фото.
Фанати поставили кілька сотень лайків і написали всього один коментар:
Загибель відомого друга Кіркорова і Пугачової обростає новими подробицями, фото: "Ви грохнули Сашу!"
"Вагітна" Осадча засвітила свій розкішний будинок по сусідству з Каменських і Потапом: "Басейн, тераса і...."
Зупинилося серце легендарної актриси, на її фільмах виросли покоління: "Її буде не вистачати"
Дорофєєва без штанів зовсім розійшлася, показавши нецензурний жест: "А Надя..."
Гаррі повернеться в королівський палац без Меган Маркл, в Британії переполох: "Після розлучення..."
"У кого-то ця краса більш помітніше і очевидніше", "вогонь".
Як відомо, сестра української співачки зараз відпочиває в Об'єднаних Арабських Еміратах з чоловіком. Сестра Світлани Лободи туди вирушила вже давно і постійно публікує свіжі фотографію з відпочинку.
Ми писали, що сестра відомої співачки Світлани Лободи, Ксенія, порадувала кадрами поруч з коханим.
"Не чекай особливих моментів, створюй їх" - підписала кадри дівчина, на котрих засвітила свою спокусливу фігуру.
На опублікованих знімках Ксенія Лобода позує з коханим під час відпочинку на пляжі в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Нагадаємо, молодша сестра Лободи звела з розуму святковим образом у напівпрозорій сукні
А ще Politeka повідомляла, що красуня-сестра Лободи в купальнику блиснула самими засмаглими місцями
Також Politeka писала, що красуня-сестра Лободи грайливо оголилася і показала, як балує себе вранці