Сестра відомої української співачки Світлани Лободи Ксенія продовжує радувати сонячними кадрами

На фото Ксенія показала себе в прозорій накидці і бікіні. Лобода гуляла по пляжу і хвалилася бездоганним виглядом. Красуня була босою. а на одному з фото зайшла трохи у воду. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У всього є своя краса, але не кожен може її побачити...",- написала Ксенія під фото.

Фанати поставили кілька сотень лайків і написали всього один коментар:

"У кого-то ця краса більш помітніше і очевидніше", "вогонь".

Як відомо, сестра української співачки зараз відпочиває в Об'єднаних Арабських Еміратах з чоловіком. Сестра Світлани Лободи туди вирушила вже давно і постійно публікує свіжі фотографію з відпочинку.

Ми писали, що сестра відомої співачки Світлани Лободи, Ксенія, порадувала кадрами поруч з коханим.

"Не чекай особливих моментів, створюй їх" - підписала кадри дівчина, на котрих засвітила свою спокусливу фігуру.

На опублікованих знімках Ксенія Лобода позує з коханим під час відпочинку на пляжі в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, молодша сестра Лободи звела з розуму святковим образом у напівпрозорій сукні

А ще Politeka повідомляла, що красуня-сестра Лободи в купальнику блиснула самими засмаглими місцями

Також Politeka писала, що красуня-сестра Лободи грайливо оголилася і показала, як балує себе вранці



