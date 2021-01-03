Молодша сестра Світлани Лободи Ксенія показала свій розкішний новорічний образ у напівпрозорій сукні
Красуня поділилася новими домашніми знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото молодша сестра популярної української співачки позувала на тлі ялинки у себе вдома. На одному зі знімків компанію їй склав її чоловік, до якого Ксенія зворушливо притулилася.
Для святкування красуня вибрала довгу сукню, прикрашену блискучими паєтками, з напівпрозорою спідницею. Вишукане вбрання зробило образ Ксенії одночасно елегантним і трохи пікантним.
Також на фото можна помітити, як сильно дівчина схожа на свою зіркову сестру.
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"Просто будьте щасливі в новому році", - підписала знімок Лобода.
Її передплатники не змогли пройти повз таких кадрів.
"Ви така красуня!", "Красуня", "шикарна", "яка ви красива!",- пишуть люди.
Зазначимо, що 29-річна Ксенія Лобода вийшла заміж за українського бізнесмена Артема Аурсаліді влітку 2019 року. На її свальбі була присутня і старша сестра зі своєю дочкою Євою.
Раніше ми писали, що популярна українська співачка Світлана Лобода похвалилася своєю красунею-молодшою сестрою в розкішній сукні.
"З Днем народження, моя сестричка. Будь щаслива! Я завжди поруч", - написала співачка.
Вона також поділилася новою спільною фотографією з іменинницею. На ній Світлана позує в зухвалому образі з короткими джинсовими шортами і чорним корсетом з оригінальною білою обробкою.
Нагадаємо, красуня-сестра Лободи в купальнику блиснула самими засмаглими місцями.
Як повідомляла Politeka, спокуслива сестра Лободи в червоній сукні показала хвилини насолоди: "Ну яка ж...".
Також Politeka писала, що молодша сестра Лободи показала, як розважається з красунчиком-чоловіком на яхті: пікантні кадри.