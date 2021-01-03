Молодша сестра Світлани Лободи Ксенія показала свій розкішний новорічний образ у напівпрозорій сукні

Красуня поділилася новими домашніми знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото молодша сестра популярної української співачки позувала на тлі ялинки у себе вдома. На одному зі знімків компанію їй склав її чоловік, до якого Ксенія зворушливо притулилася.

Для святкування красуня вибрала довгу сукню, прикрашену блискучими паєтками, з напівпрозорою спідницею. Вишукане вбрання зробило образ Ксенії одночасно елегантним і трохи пікантним.

Також на фото можна помітити, як сильно дівчина схожа на свою зіркову сестру.

"Просто будьте щасливі в новому році", - підписала знімок Лобода.

Її передплатники не змогли пройти повз таких кадрів.

"Ви така красуня!", "Красуня", "шикарна", "яка ви красива!",- пишуть люди.

Зазначимо, що 29-річна Ксенія Лобода вийшла заміж за українського бізнесмена Артема Аурсаліді влітку 2019 року. На її свальбі була присутня і старша сестра зі своєю дочкою Євою.

Раніше ми писали, що популярна українська співачка Світлана Лобода похвалилася своєю красунею-молодшою сестрою в розкішній сукні.

"З Днем народження, моя сестричка. Будь щаслива! Я завжди поруч", - написала співачка.

Вона також поділилася новою спільною фотографією з іменинницею. На ній Світлана позує в зухвалому образі з короткими джинсовими шортами і чорним корсетом з оригінальною білою обробкою.

Нагадаємо, красуня-сестра Лободи в купальнику блиснула самими засмаглими місцями.

Як повідомляла Politeka, спокуслива сестра Лободи в червоній сукні показала хвилини насолоди: "Ну яка ж...".

Також Politeka писала, що молодша сестра Лободи показала, як розважається з красунчиком-чоловіком на яхті: пікантні кадри.