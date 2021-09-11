Сестра украинской певицы Светланы Лободы Ксения показала себя и красавчика-мужа

Как пишет Politela.net, Ксения младше от Светланы на 9 лет. Красотка не так давно даже виделась со звездной сестрой, когда та приезжала с концертом в Одессу. Ксения ведет Инстаграм, где делится с поклонниками личными снимками, показывает сестру, а также своего красавчика мужа.

Этот раз не стал исключением, ведь Ксения показала новое фото, на котором была в коротком платье. Красотка стояла на каблуках рядом с мужем. Лобода опубликовала несколько фото, показав семейную идиллию.

"Семья — это место, в которой, как в детской игре, сказав: «чур, я в домике», можно скрыться от самых страшных бед и проблем. Где тебя любят таким, какой ты есть и не за что-то, а просто любят", - написала Ксюша под публикацией.

Светлана Лобода решила прокомментировать публикацию, поставив смайлик в виде красного сердечка.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Как красиво", "Огонь".

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