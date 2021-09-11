Учасник шоу "Танці з зірками" і відомий актор Олексій Суровцев показав себе в обнімку з партнеркою Машею Колосовою

Як передає Politeka.net, Олексій Суровцев є популярним українським актором і спортсменом. Він прославився завдяки своїй участі в проєкті "Танцюють всі", де вразив усіх талантом. Також Олексій є триразовим чемпіоном України зі стриптизу. Актор активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз Олексій Суровцев опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку танцюрист позує на камеру стоячи, поки його партнерка Маша Колосова закидає на нього ногу і обіймає.

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Як думаєте, який танець підійде нашій парі найбільше?", запитав у шанувальників Олексій.

Фанати актора засипали його приємними словами в коментарях: "Який красень чоловік", "Вам все танці підійдуть ,а завтра думаю буде емоційно-чутлива румба, тому що завтра ефір любові, а як же без румби? У вашому виконанні вона буде спекотною і незабутньою. Будемо вболівати і голосувати за вас! Удачі", "Тільки за вас Олексій і Маша, думаю ви будете танцювати Танго ) Я надіюсь тільки на вас і на вашу перемогу удачі вам! думаю ви завдасте жару всім".

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