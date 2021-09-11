Соня Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" показала себе на архівному фото і розповіла про ваду

Як пише Politeka.net, Соня Плакидюк захопилася фотографією ще в 14 років. Красуня в підсумку стала професійним фешн-фотографом і зіркою "Супер топ-модель по-українськи". Дівчина також обожнює сама фотографуватися, вибираючи епатажні і провокаційні вбрання. Не забуває Соня і про Instagram, де ділиться з фанатами своєю творчістю і яскравими образами.

Цього разу Плакидюк опублікувала архівну фотографію в чорно-білих кольорах. Дівчина там позувала крупним планом, демонструючи своє довге волосся, накладні вії і маленький недолік. Так як красуня відкрила рот, то можна побачити неідеальні зуби, які Соня ще не встигла поправити.

"Тут дехто ще не вирівняв зуби, але знайшов у продажу накладні вії", - зізналася Плакидюк під фотографією.

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