Співак Dzidzio (Михайло Хома) показав свою нову подружку

Відомий співак Михайло Хома прославився після створення групи Dzidzio, пише Politeka.net. Зараз артист активно займається кар'єрою, і, за його зізнанням в одному з інтерв'ю, у нього немає часу на особисте життя.

Відомо, що Михайло цього року розлучився зі своєю дружиною Ярославою Притулою, з якою будував стосунки близько 20 років. У мережі ходили чутки, що причиною розлучення стала кума Дзідзьо, співачка Оля Цибульська, з якою той неодноразово з'являвся на різних заходах.

Сама Ярослава одного разу заявила, що їй було боляче бачити чоловіка з українською артисткою, але шлюб розпався з багатьох причин.

Сама ж Цибульська неодноразово розповідала, що вони з Михайлом просто друзі. Однак тепер у співачки з'явилася "конкурентка".

У новому пості Хома показав свою нову подружку. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

"Оля, це Дзідзьо мій подружок, зрозуміла?", - вимовила дівчинка на відео.

"Знайомтеся це Каміла, тепер я її падружок @camila_bright_🥰 🤣 🤣 🔥", - підписав кадри Хома.

Дівчинкою виявилася Каміла - юна модель і, ймовірно, актриса.

За вісім годин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів:

"Ух ти, яка пАдружка 🔥 Я б теж таку хотіла мати👌 😁", "бомба🔥", "Каміла, ти супер👏".

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