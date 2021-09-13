Відома українська артистка Ольга Сумська похвалилася схудненням і показала, як змушує чоловіка Віталія Борисюка займатися спортом

Ольга Сумкая є популярною актрисою і телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй роботі в театральних вистав. Також, вона отримала велику популярність завдяки ролі Роксолани в однойменному серіалі. Актриса активно веде соціальні мережі, де ділиться з шанувальниками моментами з життя. Про це повідомляє Politeka.net.

Цього разу артистка поділилася новими відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга показує, як вони з чоловіком - Віталієм Борисюком йдуть на Спортивний майданчик на ранкове тренування.

"У мене -2. У нас ранкова пробіжка. І заняття на спортивному майданчику разом з Віталієм Миколайовичем. Віталічка, що ти нам рекомендуєш зараз?",- запитала Ольга.

"Виталичек б'є рекорди. Молодець. Сонечко, ще кілька. Боже, я жодного разу не зроблю", - сказала артистка.

Також, Ольга Сумська показала, як виконує вправи на прес. І порадила виконувати цю вправу 50 разів по 3 підходи.

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