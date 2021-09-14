Талановита акторка та зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець показала, як відреагувала на похід доньки в тату-салон

Як пише Politeka.net, зірка гумористично-розважальних шоу "Жіночий квартал" та "Вечірній квартал" Олена Кравець майже 20 років живе у щасливому шлюбі із Сергієм Кравцем. Пара виховує 19-річну доньку Марію та п’ятирічних двійнят Катерину та Івана.

Як відомо, старша дочка Кравець Маша вже декілька років живе окремо від батьків. За словами акторки, спочатку вона хвилювалася за дівчину, але зовсім скоро Маша переконала зіркову маму, що приводів для хвилювання немає. У своєму Instagram Олена Кравець часто публікує цікавий контент зі свого сімейного життя. Цього разу акторка перепостила stories 19-річної Маші, які зібралася у тату-салон.

"Ти доросла, коли розумієш, що можна не питати дозволу на тату чи ще одну дірочку у вусі, а просто піти туди, де це зроблять професіонально, а мама дізнається все зі сторіс", - написала молодша Кравець.

Як виявилося, дочка відомої акторки наважилася пробити вже третю дірочку у вусі та звернулася в один із тату-салонів Києва, де роблять таку послугу.

"Ох, Маша…))", - написала у своїх сторіс Олена Кравець.

Рaніше Politeka писaлa, що дочка Кравець з "Квартал 95" намокла під дощем заради ефектних танців: "Мені подобається це".

Нагадаємо, що дочка Кравець з "Квартал 95" наплювала на стихію, пустившись в танок: "Деякі люди насолоджуються".

A ще Politeka повідомлялa, що Кравець з "Квартал 95" з новою стрижкою заінтригувала зміною образу: "Без зайвої помпезності".