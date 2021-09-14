Відома фотограф Соня Плакидюк зробила несподіване "модне" зізнання

Як повідомляє Politeka.net, відома українська фотограф і експерт шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк часто радує шанувальників яскравими публікації у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі чарівним кадром в стильному образі, а в підписі до нього зробила несподіване зізнання про свій гардероб.

Як видно, знімок Соня зробила стоячи біля дзеркала в повний зріст. Перед камерою вона з'явилася в модному чорному костюмі правда із занадто довгими штанинами, а ось піджак сидить ідеально і відкриває пружне декольте. її волосся зібране в акуратний високий хвіст, а на обличчі яскравий макіяж і загадкова посмішка.

У підписі до публікації Плакидюк написала: "З 15 до 30 років мене неможливо було побачити в штанях. Навіть у спортивних. Перші з тих пір джинси я купила в день перед першим локдауном (розверзлися небеса, не інакше) і понеслася! Коли я говорила, що ношу тільки сукні, люди не вірили, перепитували і робили великі очі. Зате тепер їх очі ще більше, коли я вишиваю в штанішках".

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