Переможниця шоу "Холостяк" Анна Богдан розповіла, як себе почуває після хвороби

Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером на просторах соціальної мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті" Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини і досі є парою.

Цього разу Анна Богдан поділилася новими відео на своїй сторінці в Інстарграм. Раніше обраниця Заливако довго не з'являлася в соціальних мережах. Пізніше, Анна розповіла, що захворіла і тепер вона розповідає про те, як себе почуває. Анна позує перед дзеркалом зі своїм котом - Бубликом.

"Вже краще", - підписала відео переможниця"Холостяка".

На кадрах видно інтер'єр спальні Анни з "Холостяком" Михайлом Заливако. Як відомо, після проекту у пари зав'язалися стосунки і тепер вони живуть у Києві. Посеред спальні стоїть велике ліжко, біля неї з двох сторін стоять чорні тумби. Кімната виконана в білих кольорах і бежевих кольорах.

Також, Анна показує дзеркало, яке красується навпроти ліжка і туалетний столик, на якому знаходиться косметика моделі.

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