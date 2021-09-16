Відома американська актриса, танцівниця і бізнеследі Дженніфер Лопес показала, який буває до нанесення макіяжу
Нещодавно в Нью-Йорку пройшов бал Met Gala-2021, яке традиційно відвідала і Дженніфер Лопес зі своїм коханим. Цього разу вона вирішила здивувати публіку вельми відкритим вбранням.
Дженніфер Лопес постала в наряді від Ralph Lauren. Витончене прозоре плаття з глибоким декольте і вирізом на стегні, підкреслило всю красу артистки. А ось макіяж показав, наскільки добре Лопес може виглядати.
Щоб довести, що не сильно гримує себе, Лопес також виставила в Instagram невелике відео. У ньому зірка показала, як доглядає за шкірою і піклується про себе до того, як нанести макіяж.
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"Яка неймовірна 🔥; вбила, як зазвичай; Ти просто чарівниця❤️; добре постаралася, треба було відразу здогадатися; скидає все моє життя🙌 ✨; це багато що пояснює; ти дійсно приголомшлива людина; пристрасть може звести з розуму; можна мені тебе обійняти? 💞 ; мій зразок для наслідування❤; ти мене надихаєш ... Дякую».
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