Известная американская актриса, танцовщица и бизнеследи Дженнифер Лопес показала, какой бывает до нанесения макияжа
Недавно в Нью-Йорке прошел бал Met Gala-2021, которое традиционно посетила и Дженнифер Лопес со своим возлюбленным. В этот раз она решила удивить публику весьма открытым нарядом.
Дженнифер Лопес предстала в наряде от Ralph Lauren. Изящное прозрачное платье с глубоким декольте и вырезом на бедре, подчеркнуло всю красоту артистки. А вот макияж показал, насколько хорошо Лопес может выглядеть.
Чтобы доказать, что не сильно гримирует себя, Лопес также выставила в Инстаграм небольшое видео. В нем звезда показала, как ухаживает за кожей и заботится о себе до того, как нанести макияж.
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