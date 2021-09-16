Известная американская актриса, танцовщица и бизнеследи Дженнифер Лопес показала, какой бывает до нанесения макияжа

Недавно в Нью-Йорке прошел бал Met Gala-2021, которое традиционно посетила и Дженнифер Лопес со своим возлюбленным. В этот раз она решила удивить публику весьма открытым нарядом.

Дженнифер Лопес предстала в наряде от Ralph Lauren. Изящное прозрачное платье с глубоким декольте и вырезом на бедре, подчеркнуло всю красоту артистки. А вот макияж показал, насколько хорошо Лопес может выглядеть.

Чтобы доказать, что не сильно гримирует себя, Лопес также выставила в Инстаграм небольшое видео. В нем звезда показала, как ухаживает за кожей и заботится о себе до того, как нанести макияж.

Пользователи не прошли мимо:

«Какая невероятная 🔥; Убила, как обычно; Ты просто волшебница❤️; хорошо постаралась, надо было сразу догадаться; сбрасывает всю мою жизнь🙌✨; это многое объясняет; Ты действительно потрясающий человек; Страсть может свести с ума; Можно мне тебя обнять? 💞; мой образец для подражания ❤; Ты меня вдохновляешь ... Спасибо».

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