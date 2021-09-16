Співачка Злата Огневич вирішила розповісти трохи про себе, але деякі зазначили, що вона бреше
Злата Огневич вирушила на шоу "Холостячка-2", прем'єра якого відбудеться 17 вересня, передає Politeka.net. За словами зірки, вона пішла на проект, щоб знайти свою любов.
Співачці 35 років, а вона так і не змогла знайти гідного чоловіка. За її словами, вона зустрічалася з людьми, які користувалися її довірливістю.
На проекті Злата хоче зустріти хорошого чоловіка, з яким вдасться побудувати міцні стосунки.
У нових сторіс Instagram співачка трохи розповіла про себе, але раптово отримала докір у брехні.
Пугачова в новому зухвалому образі притулилася до Галкіна на людях, з'явилося фото: "Виглядають як ровесники"
Тепло покине Україну, країну накриють морози до -7 і сніг: прогноз синоптиків
Леся Нікітюк у сміливому вбранні затьмарила волохату Настю Каменських на світському рауті: "Красуні!"
Горбунов показав, що творилося за лаштунками "Танців з зірками" після вильоту Люленова: "Краще нехай гуморить..."
Зірка "Орел і Решка" Андраде в купальнику розсмішила несподіваною компанією на морі: "Потап помолодшав"
"Ви ж вже вийшли заміж, навіщо весь цей цирк?",- поцікавився в артистки один з підписників.
У відповідь Огневич зробила здивоване обличчя і запитала: "Я чогось не знаю?".
Також Злата поділилася, що вона не приймає в чоловікові - зради. За словами, зірки, насамперед вона звертає увагу на енергетику або флюїди, що виходять від чоловіків.
"А взагалі зі свого досвіду можу сказати, що зовнішність дуже сильно оманлива. Потрібно поспілкуватися, й тоді ви зрозумієте, яка людина перед вами", - дала пораду "холостячка".
Крім того, співачка вважає, що не потрібно дивитися на різницю у віці, якщо з партнером добре.
Нагадаємо, Огневич у шовковому халатику приголомшила визнанням
Також Politeka повідомляла, що Нова "Холостячка" Огневич зізналася, як поводилася з залицяльниками на проекті
А ще Politeka писала, що Нова "Холостячка" Огневич показала, наскільки важко їй даються тренування