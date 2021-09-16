Співачка Злата Огневич вирішила розповісти трохи про себе, але деякі зазначили, що вона бреше

Злата Огневич вирушила на шоу "Холостячка-2", прем'єра якого відбудеться 17 вересня, передає Politeka.net. За словами зірки, вона пішла на проект, щоб знайти свою любов.

Співачці 35 років, а вона так і не змогла знайти гідного чоловіка. За її словами, вона зустрічалася з людьми, які користувалися її довірливістю.

На проекті Злата хоче зустріти хорошого чоловіка, з яким вдасться побудувати міцні стосунки.

У нових сторіс Instagram співачка трохи розповіла про себе, але раптово отримала докір у брехні.

"Ви ж вже вийшли заміж, навіщо весь цей цирк?",- поцікавився в артистки один з підписників.

У відповідь Огневич зробила здивоване обличчя і запитала: "Я чогось не знаю?".

Також Злата поділилася, що вона не приймає в чоловікові - зради. За словами, зірки, насамперед вона звертає увагу на енергетику або флюїди, що виходять від чоловіків.

"А взагалі зі свого досвіду можу сказати, що зовнішність дуже сильно оманлива. Потрібно поспілкуватися, й тоді ви зрозумієте, яка людина перед вами", - дала пораду "холостячка".

Крім того, співачка вважає, що не потрібно дивитися на різницю у віці, якщо з партнером добре.

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