Співак і учасник шоу "Голос країни" Іван Ганзера розповів, як змінилося його життя через 10 років

Як передає Politeka.net, Іван Ганзера є відомим українським співаком. Він прославився завдяки своїй участі в проекті "Голос країни". Він здобув перемогу в 1-му сезоні шоу у складі команди Діани Арбеніної.

Цього разу Іван Ганзера в інтерв'ю виданню " Перший житомирський", розповів, чим займається після шоу через 10 років. Артист з народження бачить тільки на 3%, проте це не завадило йому розкрити свій талант на повну.

Він розповів, що "Голос країни" повністю змінив його життя.

"Вже минуло 10 лет після перемоги в проект. Тепер я точно Розумію, що "Голос" змінив моє життя повністю. Так, я підписавши контракт з Universal Music. Але не утворитися, тому що вони дати, щоб я робити те, що їм потрібно. Щоб співати, те що вони хочуть, і повинен був бути тим, кого не є",- поділився співак.

Варто відзначити, що Universal Music це студія звукозапису, з якої переможець проекту повинен був записати пісню і зняти кліп.

"Universal Music кліп так і не зняли, альбом нашвидку записавши з пісень, з якими я виступати на "Голосі",- зізнався Іван Ганзера.

Також, він розповів, як змінилося його життя через 10 років.

"Зараз стиль життя спокійний...Карантин теж внісши свого дорослі коректив в життя музикант. Спочатку сприймати як відпустка. Потім стало важко, деякий артист давати концерт онлайн, те зайшовши на сторінку до знайомого, а там 10 глядач дивитися - це знущання. Хотітися співати Наживо, бувши думка зробивши концерт задля сусід, проте так і не надумав. Тепер трохи концерт з'являються", - підмітив переможець "Голосу країни".

Іван Ганзера розповів, що собою являє шоу-бізнес.

"Про шоу-бізнес скажу: це-ілюзія. Перші слова мого продюсера були такі: що б в житті не сталося, ти повинен жити в золотому будинку і ходити на золотий унітаз. Скільки б тобі цього не коштувало і скільки б планів не було. Я мав ходити київськими тусовками, бути в оточенні популярних людей.

Те, що показують по телевізору, що артисти живуть в крутих особняках, то - ілюзія. На практиці часто орендують квартири на Харківському масиві. Я за - правду. Адже ніякі тусовки не зроблять тебе справжнім артистом, якщо ти не вмієш співати і творити справжні ноти музичного ремесла. Мені нема чого приховувати. Про моє життя можна дізнатися з соціальних мереж",- відверто розповів співак.

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