Певец и учасник шоу "Голос країни" Иван Ганзера рассказал, как изменилась его жизнь спустя 10 лет

Как передает Politeka.net, Иван Ганзера является известным украинским певцом. Он прославился благодаря своему участию в проекте "Голос країни". Он одержал победу в 1-ом сезоне шоу в составе команды Дианы Арбениной.

На этот раз Иван Ганзера в интервью изданию "Перший житомирський", рассказал, чем занимается после шоу спустя 10 лет. Артист с рождения видит только на 3%, однако это не помешало ему раскрыть свой талант на полную.

Он рассказал, что "Голос країни" полностью изменил его жизнь.

"Уже прошло 10 лет после победы в проекте. Теперь я точно понимаю, что "Голос" изменил мою жизнь полностью. Да, я подписал контракт с Universal Music. Но не сложилось, потому что они хотели, чтобы я делал то, что им нужно. Чтобы пел, то что они хотят, и должен был быть тем, кем не являются", - поделился певец.

Стоит отметить, что Universal Music это студия звукозаписи, с которой победитель проекта должен был записать песню и снять клип.

"Universal Music клип так и не сняли, альбом наскоро записали из песен, с которыми я выступал на "Голосе", - признался Иван Ганзера.

Также, он рассказал, как изменилась его жизнь спустя 10 лет.

"Сейчас стиль жизни спокойный...Карантин тоже внес свои большие коррективы в жизнь музыкантов. Сначала воспринимался как отпуск. Потом стало трудно, некоторые артисты давали концерты онлайн, то зашел на страницу к знакомому, а там 10 зрителей смотрят - это издевательство. Хотелось петь вживую, были мысли сделать концерт для соседей, но так и не вздумал. Теперь немного концерты появляются", - подметил победитель "Голосу країни".

Иван Ганзера рассказал, что собой представляет шоу-бизнес.

"О шоу-бизнесе скажу: это - иллюзия. Первые слова моего продюсера были такие: что бы в жизни не случилось, ты должен жить в золотом доме и ходить на золотой унитаз. Сколько бы тебе этого не стоило и сколько бы планов не было. Я должен был ходить по киевским тусовках, быть в окружении популярных людей.

То, что показывают по телевизору, что артисты живут в крутых особняках, то - иллюзия. На практике часто арендуют квартиры на Харьковском массиве. Я за - правду. Ведь никакие тусовки не сделают тебя настоящим артистом, если ты не умеешь петь и творить настоящие ноты музыкального ремесла. Мне нечего скрывать. О моей жизни можно узнать из социальных сетей", - откровенно рассказал певец.

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